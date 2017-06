Allijns over nieuwe KBVB-voorzitter: "Was De Keersmaecker dan een beter uithangbord?"

Gérard Linard maakte zaterdag een wat onbeholpen indruk. Zal hij niet tekortschieten als uithangbord van de bond? "Hadden we de laatste tijd dan zo'n mooi uithangbord? Ik kan die uitspattingen op het WK in Brazilië maar moeilijk vergeten."

"De Keersmaecker heeft te laat de eer aan zichzelf gehouden. Als hij 2 jaar geleden was opgestapt, was ik voorzitter geworden. Maar dat is nu voorbij. Ik zal nooit meer kandidaat zijn."

"Toch hebben de profclubs er belang bij om in de toekomst het voorzitterschap binnen te halen. Dat zou ook in het voordeel zijn van het amateurvoetbal. Want uiteindelijk hebben we toch hetzelfde doel: dat het goed gaat met het Belgische voetbal. Ik denk dat Linard daarvoor staat."