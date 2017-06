Linard: "Wil voorzitter zijn van iedereen, prof- en amateurclubs"

Linard viel steeds terug op vier kernwoorden in zijn beleid: "Harmonisering, digitalisering, centralisering en modernisering. Ik wil vooral een impuls geven zodat de doelstellingen en plannen van de KBVB, voornamelijk de Road tot Qatar, sneller gerealiseerd worden."

Linard is geen groot voorstander van het Eurostadion. Bovendien loopt in juni 2018 het huurcontract met het Boudewijnstadion in Brussel af. "We hebben een stadion met een capaciteit van 40.000 zitjes nodig, anders maken we te veel verlies."

"Dat is het enige dat telt. Of er nu een nieuw stadion komt, het oude gerenoveerd wordt of er twee of drie clubs hun stadion uitbreiden. We zouden zelfs naar het buitenland kunnen uitwijken."

"EURO 2020 niet mijn verantwoordelijkheid, die ligt bij de politieke instanties. Het hangt niet van ons af, maar ik zal me inwerken in het dossier."