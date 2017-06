KBVB heeft nieuw Uitvoerend Comité, straks stemming nieuwe voorzitter

De KBVB kiest vandaag niet alleen een nieuwe voorzitter, maar ook een nieuw Uitvoerend Comité. Maar dat leek nog even op de helling te staan nadat Guy Craybex een aan hem beloofde plaats in het Uitvoerend Comité had opgeëist.

Omdat het Uitvoerend Comité beslist over de nieuwe voorzitter was het dus even onzeker of er vandaag wel gestemd zou kunnen worden. Maar Craybex liet weten dat hij zijn verzoekschrift intrekt, waarna de nieuwe samenstelling van het Uitvoerend Comité bekrachtigd werd. Straks wordt er dus gewoon gestemd en weten we wie François de Keersmaecker opvolgt als KBVB-voorzitter.