Staat verkiezing van nieuwe KBVB-voorzitter op de helling?

Met Gérard Linard en Gilbert Timmermans staan morgennamiddag een Franstalige en Nederlandse kandidaat tegenover elkaar. Het wordt een spannende strijd waar de uitkomst op dit moment niet van te voorspellen valt.

Wat zeker is, is dat voor de voorzittersverkiezing eerst een nieuw Uitvoerend Comité (UC) samengesteld moet worden. Het UC is de algemene vergadering van de KBVB en bestaat uit leden van de profclubs en het amateurvoetbal. Het is dat UC dat morgen een nieuwe voorzitter van de KBVB aanwijst.

Maar bij de samenstelling van het UC is nu plots onduidelijkheid ontstaan. Guy Craybex was immers niet meer voorgedragen om lid te worden van het nieuwe UC.

Craybex, die gelieerd was aan Patro Eisden, was indertijd beloofd dat hij in ruil voor de hervorming van 1B zijn zitje in het UC mocht behouden, maar aangezien Eisden nu niet meer in het profvoetbal speelt, voelen andere leden van het UC zich niet meer verplicht die belofte na te komen. Intussen hebben zich al enkele nieuwe leden bij het UC aangediend.

Maar Craybex laat het daar niet bij. Hij heeft gevraagd om zich te kunnen aansluiten bij Beerschot, dat volgend seizoen wel in 1B zal spelen, en heeft hij bij de rechter een eenzijdig verzoekschrift ingediend om zijn plaats in het UC te kunnen opeisen. Bij zo'n verzoekschrift spreekt een rechter zich uit over een geschil zonder dat hij de andere partij in het conflict hoort.

Daardoor stelt een aantal leden van het Uitvoerend Comité zich momenteel de vraag of deze procedure niet tot problemen zal leiden bij de samenstelling van het UC morgen en dus ook de voorzittersverkiezing die meteen erna op de agenda staat.