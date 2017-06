Video: Heerlijke volley Bruma kan Spanje niet afstoppen op EK U21

Atletico Madrid-middenvelder Saul opende de score na twintig minuten voor Spanje na een knappe dribbel en een afgeweken schot. Pas in de tweede helft werd de Spaanse dreiging omgezet in een tweede goal. Sandro werkte een Spaanse aanval af.

Portugal kreeg even opnieuw hoop na een parel van Bruma in de 77e minuut. De spits van Leipzig trapte een weggekopte bal in een tijd prachtig in de verste hoek. Het Portugese feest was wel maar van korte duur, want Williams zette de kroon op het werk voor Spanje in de extra tijd.

De snelle spits van Atletico Bilbao stak bij een tegenaanval de hele helft van Portugal over met de bal en scoorde: 1-3. De Spaanse verdediger Vallejo (Real Madrid) werd uitgeroepen tot man van de match.