Maradona: "Ik wou dat Ronaldo een Argentijn was"

Messi en Ronaldo worden al jaren met elkaar vergeleken. Maradona heeft een duidelijke voorkeur: "Ik verkies Messi boven Cristiano Ronaldo, maar ik geef toe dat die laatste een beest is. Hij is ongelooflijk."

"Ik wou dat Ronaldo Argentijn was", bekende de 56-jarige Maradona in een interview dat hij gaf aan Tycsports in Dubai, waar hij woont. "Hij doet me enorm denken aan Gabriel Batistuta. Als die een bal raakte, was het goal." Batistuta was een spits die met Argentinië het WK van 1994, 1998 en 2002 speelde.