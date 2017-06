Copa over Tioté: "We verliezen een echte krijger"

We verliezen iemand dierbaar, een echte krijger.

Vandaag werd Tioté met militaire eer begraven in de Ivoriaanse stad Abidjan. "Ons land verliest een waardige zoon, die ons gediend heeft met erg veel moed", sprak Sportminister François Amichia. "Jij had de wil om te winnen, jij was een speler die alles op het veld gaf."

"Zijn dood is een groot verlies voor het Ivoriaanse en Afrikaanse voetbal", vertelde Barry Boubacar Copa (ex-Lokeren en -Beveren) in naam van de vereniging van Ivoriaanse voetballers. "We verliezen iemand dierbaar, een echte krijger. Ik wens zijn familie namens alle aanwezige voetballers sterkte toe. Merci Tioté."