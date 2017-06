"E-Divisie is aanjager voor Eredivisie en zorgt voor veel aandacht"

Koen Weijland is de E-player die Ajax naar de titel loodste. "Ik was al vijf keer Nederlands kampioen FIFA. Ajax was de eerste club met een E-player. Zo zijn ze bij mij terechtgekomen. Ik ben voltijds in dienst bij de club", zegt Weijland.

"Ik kan er zeker mijn boterham mee verdienen. Dit is het enige waar ik mee bezig ben. Ik geniet ervan om dit elke dag te kunnen doen, dit is echt het allerleukste."

"Of er ook stress komt bij kijken? Zeker, je moet echt wel stressbestendig zijn. Belangrijke wedstrijden zijn heel zenuwslopend."