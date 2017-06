Krijgen we binnenkort strafdoelpunten en voetbalwedstrijden van 60 minuten?

Het gros van de nieuwe regels kunnen niet zomaar worden ingevoerd en het document is meer een aanzet tot het testen van en het discussiëren over het nieuwe reglement dan het invoeren van de regels op korte termijn.

"We kunnen zeggen dat het hier gaat over een revolutie, die bedoeld is om het voetbal nog beter te maken", lichtte technisch directeur van de IFAB David Elleray het document toe. "We moeten ons voor alle huidige regels afvragen of ze wel een doel hebben. Bij de regels waar dat niet zo is moeten we kijken hoe we dat kunnen veranderen."