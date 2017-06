De sterren van de toekomst beginnen aan EK U21

Voor het eerst mogen 12 landen deelnemen aan het EK voor beloften. Zij nemen het vanaf vandaag tegen elkaar op in de groepsfase. Er zijn drie groepen. Op 30 juni kennen we de opvolger van Zweden.

Ondanks de uitbreiding van 8 naar 12 landen konden onder meer België, Frankrijk en Nederland zich niet plaatsen. Frankrijk lijkt de belangrijkste afwezige. Een ploeg met onder meer Mbappé, Lemar, Rabiot (foto), Tolisso, M.Dembélé en Bakayoko had het ver kunnen schoppen, durven wij te denken.

Gelukkig blijft er voldoende talent over om je aan te verlekkeren. Wat opvalt is dat je geen volger van het jeugdvoetbal meer moet zijn om te weten naar wie het uitkijken is. Vele namen van de beste spelers klinken bekend in de oren van het grote publiek.