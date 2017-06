Penalty en rood te streng voor Varane? "Neen, de videoref had gelijk"

Ja, Varane probeerde zich in te houden, maar de scheidsrechter moest hier kiezen. Het was ofwel fout en rood. Ofwel niets.

De hoofdscheidsrechter floot meteen de overduidelijke penaltyfout en hield een gele kaart in zijn hand. Maar na contact met de videoref besloot hij uiteindelijk een rode kaart in de lucht te steken.

"Een erg harde beslissing", vond Frans bondscoach Didier Deschamps, en heel wat mensen op sociale media met hem. Bestond er sinds vorig jaar geen regel die een dubbele bestraffing, penalty én rood, afschafte?

Ja en neen, zo lezen we in het reglement van de IFAB (International Football Association Board). En dat wordt ook bevestigd door Tim Pots, die vanaf komende seizoen als videoscheidsrechter zal optreden in België.

Het reglement van IFAB zegt letterlijk: "Als een speler een fout maakt in zijn eigen strafschopgebied, daarmee een duidelijk doelkans voorkomt en de scheidsrechter geeft een penalty, dan is een waarschuwing voldoende als extra straf op voorwaarde dat de speler probeerde de bal te spelen. In alle andere gevallen (duwen, trekken of geen mogelijkheid de bal meer te spelen), moet de speler van het veld worden gestuurd."

Tim Pots: "Bij deze fase had Varane niet meer de mogelijkheid de bal te spelen. Ja, hij probeerde zich in te houden, maar de scheidsrechter moest hier kiezen. Het was ofwel fout en rood. Ofwel niets."