Video: Goal Izquierdo verpest mee generale repetitie Kameroen op Confederations Cup

Die test zal Kameroen en zijn bondscoach met de twee voeten op de grond hebben gezet. Colombia won makkelijk. James scoorde al na 16 minuten en leverde na een halfuur een assist af voor Mina: 0-2 aan de rust.

Het werd er niet beter op toen Kameroen-spits Tambe na twee minuten in de tweede helft rood kreeg. Met een rake kopbal zorgde Mina vijf minuten later voor de 0-3.

Het laatste woord was voor invaller Izquierdo. In zijn tweede cap voor Colombia scoorde hij zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg. Van dichtbij schoot hij de 0-4 via de onderkant van de lat in doel.