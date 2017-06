Video: Stanciu zet met pareltje Roemeense ommekeer in tegen Chili

Heel wat bekende namen sierden het wedstrijdblad van Roemenië. Stanciu en Razvan Marin (Standard) begonnen in de basis, centraal op het middenveld van de thuisploeg.

Ze konden een vroege dubbele achterstand van Chili niet voorkomen. Vargas en Valencia scoorden binnen de eerste twintig minuten. Dankzij een goal van Stancu, niet te verwarren met Stanciu, mocht Roemenië nog hoop koesteren voor de tweede helft. Ruststand: 1-2.

Club Brugge-speler Dorin Rotariu mocht in die tweede helft de plaats innemen van Marin. De vierde "Belgische Roemeen", Alexandru Chipciu, bleef de hele wedstrijd op de bank.

Na een uur voetballen deed Stanciu de wedstrijd kantelen in het voordeel van Roemenië. En hoe. Hij krulde de gelijkmaker via de binnenkant van de paal in doel. Het sein voor de thuisploeg om door te duwen. In de 83e minuut zorgde invaller Baluta voor de 3-2-zege.