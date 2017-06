Cyprus gaat ondanks zege op zoek naar nieuwe coach

Cyprus klopte vrijdag nog Gibraltar in groep H, de WK-poule waar ook de Rode Duivels in spelen. Het staat nu vierde met 7 punten en het WK in Rusland halen, lijkt dus een onmogelijke opdracht te worden.

Toch gaat het land op zoek naar een coach die die uitdaging wil aangaan. De Cypriotische Voetbalbond en bondscoach Christakis Christoforou hebben immers "in onderling akkoord" beslist om de samenwerking stop te zetten. De 53-jarige Christoforou was achttien maanden in dienst bij de Cypriotische nationale ploeg.

Op 10 oktober speelt Cyprus zijn laatste wedstrijd in de WK-kwalificaties tegen België. In de heenmatch wonnen de Rode Duivels met 0-3.