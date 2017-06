100 miljoen voor Lukaku? Volgens onderzoek is hij 105,4 miljoen waard

Hoeveel wordt er uiteindelijk op tafel gelegd voor de spits? Hoeveel wordt er uiteindelijk op tafel gelegd voor de spits?

De transferbedragen in het voetbal zijn astronomisch, maar krijgen de voetbalclubs ook waar voor hun geld? Een onderzoekscentrum zocht het uit. Opvallend: Neymar, Deli Alli en Harry Kane zijn meer waard dan Lionel Messi. Eden Hazard (117,2 miljoen euro) is de meest waardevolle Belg. Romelu Lukaku is zo'n 105 miljoen waard.