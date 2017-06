Michael Bradley heeft een prachtig doelpunt gemaakt. Michael Bradley heeft een prachtig doelpunt gemaakt.

De Amerikaanse voetbalploeg heeft in de voorrondes van het WK in Rusland de punten gedeeld met groepsleider Mexico (1-1). Michael Bradley maakte een werelddoelpunt in het Aztekenstadion. Hij opende de score met een sublieme lob vanaf 36 meter.