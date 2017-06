Engeland klopt Venezuela in de finale van het WK U20

Venezuela schopte het verrassend tot in de finale in Suwon (Zuid-Korea). Het maakte het Engeland ook knap lastig, maar de Engelsen konden dankzij een doelpunt van Everton-spits Calvert-Lewin in de 35e minuut met een 1-0-voorsprong rusten.

Diep in de tweede helft kreeg Venezuela dé kans om op gelijke hoogte te komen, maar Woodman pareerde de strafschop van Penaranda. 1-0, goed voor de eerste Engelse wereldtitel op alle niveaus sinds 1966.