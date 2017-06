Cristiano Ronaldo blijft de best betaalde sportman ter wereld

Ronaldo mocht zich vorig jaar al de grootverdiener onder de sporters noemen met 77,2 miljoen euro aan inkomsten. Dit jaar doet hij er nog een schepje bovenop. Hij haalde 82,6 miljoen euro binnen. Dat is een combinatie van zijn loon en zijn inkomsten uit sponsordeals.

Zijn grote rivaal Lionel Messi zakte een plaatsje van 2 naar 3. De Argentijn (71 miljoen) moet nu basketballer LeBron James voor zich dulden. De ster van de NBA verdiende de afgelopen 12 maanden 76,57 miljoen euro.

De top vijf wordt vervolledigd door Roger Federer (56,9 miljoen) en basketballer Kevin Durant (53,8 miljoen).

In de top 100 met best betaalde sporters staat maar een vrouw. Serena Williams staat op de 21e plaats met 24 miljoen euro aan inkomsten.

De meeste sporters in de lijst komen uit de NBA (32 sporters), 22 sporters zijn actief in de Amerikaanse baseballcompetitie (MLB). In de top 100 vinden we maar acht voetballers.