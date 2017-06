Red Flames bekampen Nederland op EK in uitverkocht stadion

Nederland opent op 16 juli tegen Noorwegen het EK in een uitverkocht stadion in Utrecht. Maar ook de tickets voor de groepswedstrijd in Tilburg van Oranje tegen de Red Flames zijn allemaal de deur uit. Die wedstrijd wordt op 24 juli gespeeld.

De Red Flames, de nummer 23 op de FIFA-ranking, nemen voor het eerst deel aan het EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland.

De Belgen werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA-15), Noorwegen (FIFA-11) en gastland Nederland (FIFA-12).