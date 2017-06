"Brussel voldoet wél aan alle UEFA-voorwaarden"

Het organisatiecomité van Euro 2020 Brussel ontkent dat er op dat vlak problemen zouden zijn. "Op het vlak van veiligheid werden alle nodige garanties getekend, zodat Brussel voldoet aan alle UEFA-voorwaarden", zegt projectmanager Dimitri Huygen.

Volgens het organisatiecomité werd de keuze voor Parking C duidelijk toegelicht in de haalbaarheidsstudie die de KBVB in juli 2013 uitwerkte.

"Na jarenlange discussies werd een consensus bereikt dat Parking C de meest ideale locatie is voor het Eurostadion. De KBVB was de overheden dankbaar hierin verantwoordelijkheid genomen te hebben", klinkt het.

"Al in april 2014, toen de KBVB het bidbook en alle overeenkomsten indiende bij de UEFA, werd de locatie Parking C uitvoerig toegelicht. Dat diezelfde KBVB nu drie jaar later zou aangeven dat hun bidbook niet UEFA-conform was, lijkt mij te zot voor woorden."