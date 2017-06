KBVB én de stad Brussel hebben Parking C als locatie gekozen

Dat is in twee opzichten een vreemde redenering van de bond. De keuze voor Parking C is er namelijk één van de stad Brussel, in samenspraak met de bond en is gemaakt lang voor de bouwpromotor voor het stadion is aangewezen.

De KBVB heeft bij zijn kandidatuurstelling in zijn officiële Bid Book ook Parking C als locatie voor het nieuwe Eurostadion vermeld (in tekst en met foto’s).

Dus met andere woorden: de bond heeft zelf een Bid Book ingediend dat niet aan de eisen van de UEFA voldoet en straffer nog: desondanks heeft de UEFA de kandidatuur – met het stadion op Parking C – aanvaard en Brussel als speelstad aangewezen.

Die toewijzing gebeurde in september 2014. Ghelamco werd pas in het voorjaar van 2015 aangewezen als bouwpromotor.