Transfersoaps deze zomer: is 100 miljoen het nieuwe normaal?

Er was niet naast de prestaties van de 18-jarige Kylian Mbappé in de Champions League en de Ligue 1 te kijken in 2017. Dat heeft hem ondanks zijn jonge leeftijd gebombardeerd tot een hoofdrolspeler van de zomertransfers. En dat laat zich voelen in de prijs.

Real Madrid, Manchester United, Chelsea en Arsenal worden nadrukkelijk genoemd als geïnteresseerde clubs en waarschijnlijk zijn er nog. Volgens de laatste berichtgeving van Radio Montecarlo heeft Real zijn bod verhoogd tot 130 miljoen euro. Mbappé zou zelfs een jaar extra ervaring mogen opdoen bij Monaco.