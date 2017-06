United stoot CL-winnaar Real van de troon als meest waardevolle club

Sportief loopt het bij United, pas 6e in de Premier League afgelopen seizoen, niet altijd van een leien dakje. Maar financieel gaat het de club wel voor de wind. United is voor het eerst in vijf jaar weer de meest waardevolle club ter wereld.

United draaide een omzet van 680 miljoen euro. Het grootste deel van die inkomsten kwam uit deals met sponsors. De Europa League-winnaar zou volgens de berekening van Forbes 3,27 miljard euro waard zijn.

Vorig jaar was Real Madrid nog de meest waardevolle club. Sportief bleef de Spaanse club het nochtans uitstekend doen. "De terugkeer van United op de eerste plaats zegt dan ook alles over de kracht van het merk en de slimme marketing", volgens Forbes.

In de top 10 staan maar liefst zes Engelse clubs.