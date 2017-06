Kernbom onder Eurostadion? "Stadion voldoet niet aan eisen van de UEFA"

Maar dan volgt het addertje onder het gras. De KBVB verwijst naar een passage in het Staging Agreement, waaruit moet blijken dat “van in den beginne duidelijk was dat de UEFA als voorwaarde had gesteld dat het stadion zich dient te bevinden op het grondgebied van de gaststad, dat wil zeggen de Stad Brussel”.

"Het dient vastgesteld te worden dat de grond waarop Ghelamco het Eurostadion wil bouwen, blijkbaar niet gelegen is op het grondgebied van de stad Brussel, maar in werkelijkheid gelegen is op het grondgebied van de gemeente Grimbergen. Het voldoet dus niet aan de vereiste dat het stadion zich dient te bevinden "within the Host City Territory"."

De bond hekelt nog het gebrek aan professionalisme bij Ghelamco. “Dat de realisatie van het project reeds bijzonder veel vertraging heeft opgelopen en het risico loopt niet tijdig te kunnen worden gerealiseerd, is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Ghelamco en de Stad Brussel.”