Nederland haalt uit tegen het Ivoorkust van Wilmots

De nieuwe bondscoach van Nederland, Dick Advocaat, zat nog niet op de bank tegen Ivoorkust. Hij werkte gisteren zijn laatste wedstrijd als trainer van Fenerbahçe af. Maar hij had zijn assistent-bondscoach Fred Grim wel doorgegeven wie moest spelen.

Advocaat verraste vriend en vijand door onder meer te kiezen voor Cillessen in plaats van Zoet in doel en Janssen in plaats van Dost voorin. Nederland begon twijfelend en dat leverde Ivoorkust kansen op. Maar Nederland nam vrij snel het commando over.

Veltman werkte na 13 minuten een corner binnen met zijn schouder. Nog voor de rust stond het 3-0. Doelman Sangaré werkte Janssen tegen de grond en aanvoerder Robben benutte de penalty. Vier minuten later liep opnieuw Veltman een voorzet van Robben binnen.

In de tweede helft kwam Ivoorkust niet meer in het spel voor. Janssen en Robben kregen kansen op de 4-0, en het was uiteindelijk Janssen die daar ook voor zorgde. In de rebound scoorde hij makkelijk, nadat Sangaré een schot van Klaassen slecht wegduwde.

Het was meteen de laatste actie van Klaassen. Zijn vervanger, Sneijder, komt met zijn 130e interland naast recordinternational Edwin van der Sar. Uiteindelijk legde Janssen de einduitslag vast: 5-0. Voor Wilmots is het de eerste nederlaag als bondscoach van Ivoorkust. In zijn eerste wedstrijd, afgelopen woensdag tegen Benin, bleef Ivoorkust steken op 1-1.