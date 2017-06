Genk-speelster Lien Mermans krijgt Sparkle: "Lichtpunt na missen EK"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Lien Mermans krijgt Sparkle: "Lichtpuntje in donkere wolk boven mijn hoofd" Lien Mermans krijgt Sparkle: "Lichtpuntje in donkere wolk boven mijn hoofd"

Lien Mermans, de middenveldster van Genk en de Red Flames, heeft vandaag in het Thermae Palace in Oostende de Sparkle gekregen, de trofee voor de beste speelster in de Belgische competitie. Voor de 26-jarige Mermans is het "een lichtpuntje in de donkere wolk die boven mijn hoofd hangt".