Frankrijk speelt Paraguay in de vernieling, hattrick voor Giroud

Paraguay is al een tijdje in crisis, al verdoezelde de verrassende overwinning in de WK-voorronde in Argentinië heel veel. Tegen Frankrijk vielen de maskers wel af. In een wervelend halfuur pakten de Fransen Paraguay in, twee keer was Olivier Giroud de afwerker.

Hierna ging de rem er bij de Fransen een beetje op, ook al omdat de cruciale kwalificatiematch tegen Zweden al aan de horizon opdoemde. In het laatste halfuur ging de pees er toch nog een keer op, met goals van Girou, Sissoko en Griezmann tot gevolg.

Voor Giroud werd het wel iets meer dan een vriendschappelijke match. Met zijn eerste hattrick voor Frankrijk komt hij de top 10 van de Franse topschutterslijst binnen. Van de actieve internationals heeft enkel Karim Benzema (27) vaker gescoord. Thierry Henry staat bovenaan met 51 treffers.