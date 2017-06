Scheidsrechter die "hand van God"-goal goedkeurde, is overleden

Het was in de kwartfinale tussen Engeland en Argentinië dat Dotsjev een hoofdrol speelde, tijdens het WK 1986. Toen Maradona in de lucht sprong en de bal met zijn hand binnenwerkte, keurde Dotsjev het doelpunt goed.

Argentinië schakelde Engeland uit met 2-1, klopte België in de halve finales en versloeg West-Duitsland in de finale. Maradona en zijn "hand van God" mochten de wereldbeker vasthouden.

"Die goal van Maradona heeft heel mijn leven overhoop gegooid", zei Dotsjev vorig jaar nog op zijn 80e verjaardig. "Ik werd van veel beschuldigd, maar ik heb nooit iets gedaan. Ik had echt niet gezien dat Maradona met zijn hand scoorde om de Engelse doelman Peter Shilton te verrassen."