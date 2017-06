De Red Flames stootten voor het eerst door naar de eindronde van een EK. De Red Flames stootten voor het eerst door naar de eindronde van een EK.

De Europese voetbalbond heeft een belangrijke reglementswijziging doorgevoerd. Op het komende EK voetbal voor vrouwen in Nederland (16 juli-6 augustus), waar de Red Flames voor het eerst in hun geschiedenis aan deelnemen, mogen de ploegen een vierde wissel doen in de verlengingen.