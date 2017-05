Aanvoerster Red Flames ruilt Standard voor Anderlecht

Zeler speelde sinds 2010 voor Standard Femina. Begin mei veroverde ze met die club de 20e landstitel uit de geschiedenis, de 7e op een rij. Op de slotspeeldag won Standard met 0-17 bij Eva's Tienen, waardoor het alsnog de titel pakte. Zeler scoorde 6 keer.

Net als ploeggenote Imke Courtois, die stopt met voetballen na het EK, kiest ook Zeler voor een nieuw avontuur. De Belgische recordinternational gaat opnieuw voor Anderlecht spelen, de ploeg waarvoor ze al speelde tussen 2006 en 2009.

Zeler is er uiteraard bij deze zomer op het EK vrouwenvoetbal in Nederland. De Red Flames nemen het in groep A op tegen Denemarken (16 juli), Noorwegen (20 juli) en gastland Nederland (24 juli).