Denayer vecht in Brussel: "Instinctieve vorm van bescherming in noodsituatie"

"Ik betreur het dat ik betrokken geraakt ben in een conflict dat niet het mijne was", zegt Denayer.

"Ik was op weg naar mijn auto toen ik een vriend hoorde schreeuwen. Ik keerde terug en toen zag ik een man die zware klappen aan het uitdelen was aan mijn vriend."

"Ik zag dat mijn vriend in gevaar was en moest tussenbeide komen. Ik reageerde instinctief. Mijn enige doel was mijn vriend beschermen."

Zijn managementbureau benadrukt dat de video slechts 8 seconden duurt en dus slechts een deel van de feiten weergeeft.

"Jason heeft ons uitgelegd hoe de vork in de steel zit en we zien geen redenen om aan zijn woorden te twijfelen", aldus Jesse De Preter.

"Hij is tussenbeide gekomen om een vriend te helpen en het geweld te doen stoppen. Het was een instinctieve vorm van bescherming in een duidelijke noodsituatie."