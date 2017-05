Joos: "Dendoncker is toch al drie keer beter dan Carrick bij Manchester United"

Hans Vanaken maakte de voorbije matchen indruk, maar de tafel raakte het niet eens over de beste positie voor de middenvelder van Club Brugge.

Wesley Sonck vindt Vanaken een zes. "Ik vind hem echt een nummer 8 of 6. Hij kan een ploeg laten draaien", zei Joos.

Van der Elst is het daar niet mee eens. "Ik vind dat het een 10 is. Iemand die zo'n goeie laatste bal heeft, moet zo dicht mogelijk bij de goal spelen. Er is niemand in België die zo goed iemand kan bedienen in de diepte."