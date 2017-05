Messi klopt Bas Dost als Europees topschutter van het jaar

Op de Serie A na zijn alle topcompetitie in Europa afgelopen. Dzeko (AS Roma) leidt de topschuttersstand in Italië met 28 goals, 1 meer dan Rode Duivel Dries Mertens. Moeilijk dus, om Messi nog in te halen.

Messi was ook al Europees topschutter in 2010 (34 goals), 2012 (50 goals) en 2013 (46). Hij komt daarmee op gelijke hoogte van Cristiano Ronaldo. Vorig seizoen ging Luis Suarez met de trofee aan de haal.