"Positieve wind in Antwerpse voetbal, maar fusie is ondenkbaar"

"Er is niet echt een gemeenschappelijke deler", vertelt Colin over de promoties van de vier Antwerpse clubs. "Zeker Antwerp en Beerschot waren eigenlijk gewoon afgezakt naar een niveau waar ze niet thuishoren. Dat ze zouden promoveren, is de normaalste zaak van de wereld."

"Het succes zal onderling wel inspireren, maar ik denk dat deze clubs ook zonder de prestaties van de concurrentie wel zouden proberen te promoveren."

"In elk geval is dit een positieve wind voor het Antwerpse voetbal na enkele jaren van diepe ellende. We weten uit heel Europa wat de impact van voetbal kan zijn op een gemeenschap. Kijk maar naar Rotterdam nu. Zoiets werkt alleen maar positief in de stad."