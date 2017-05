Red Flames: "Bond heeft mooie financiële oplossing voor ons op het EK"

Op het EK treffen de Red Flames in de groepsfase Denemarken, Noorwegen en gastland Nederland. "We mogen niet vergeten dat het de eerste keer is dat we aanwezig zijn op een EK", zegt Red Flame Onzia.

"Maar we hoeven ook niet bescheiden te zijn. We zitten in een groep waar iedereen tegen iedereen kan winnen."

"Ik denk dat er voor de Red Flames veel mogelijk is op het EK", zegt bondscoach Serneels. "Maar we zullen in de groepfase wel drie keer de perfecte match moeten spelen om door te kunnen stoten."