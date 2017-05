Imke Courtois neemt afscheid na het EK: "Wil stoppen op hoogtepunt"

Het EK in juli moet dus het orgelpunt worden voor Courtois. "Dat zou alles nog mooier maken. Maar de schrik zit er wel wat in. Als ik hier naar buiten ga en ik loop een blessure op, dan heb ik mijn laatste wedstrijd al gespeeld. Misschien zit ik niet in de selectie. Dat zijn allemaal doemscenario's waaraan ik niet te veel wil denken."

Twijfelt Courtois dan aan haar selectie voor dat EK? "Ik vind het een beetje pedant om te zeggen dat ik er sowieso bij zal zijn. We zullen er allemaal nog voor moeten vechten en er zit veel talent in onze nationale ploeg."

Opvallend: Courtois heeft haar laatste wedstrijd voor Standard al gespeeld, zonder afscheidsfeest. "Ik denk dat ze mij niet echt geloofden, omdat ik nog jong ben. Ik had het misschien kordater moeten zeggen. Maar ik had ook geen groot feest verwacht. We zijn kampioen geworden en daar ben ik al heel tevreden mee."