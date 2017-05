Ivo Belet: "Opzet Financial Fair Play is maar deels geslaagd"

"Door FFP mogen clubs nog nauwelijks schulden maken. Als je louter naar het vorige boekjaar kijkt, is Real Madrid een gezonde club. Er zijn niet meer uitgaven dan inkomsten. Maar dat staat natuurlijk los van de historische schulden. Daar is ook al wel wat kritiek op gekomen."

"FFP is zeker niet perfect. Enerzijds heeft het ervoor gezorgd dat de financiële situaties van de meeste Europese clubs heel veel verbeterd is. Anderzijds was het de bedoeling dat door FFP de kloof tussen de grote en de kleine clubs kleiner zou worden. Daar is helemaal niks van in huis gekomen."

"Er zouden nieuwe maatregelen moeten komen en daarvoor zijn er in het Europees parlement al voorstellen goedgekeurd richting UEFA. Europa kan wel druk zetten, onder meer door clubs te verplichten meer in te zetten op de eigen jeugd."

"Het aantal "homegrown players" in een ploeg zou moeten worden opgetrokken tot 50 procent. Dan kunnen ploegen veel minder investeren in transfers en moeten ze wel veel meer inzetten op eigen jeugd. Daar hebben we hoge nood aan."