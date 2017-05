Dick Advocaat had al twee keer eerder de leiding over het Nederlandse elftal. Dat was tussen 1992 en 1994 en van 2002 tot en met 2004. Hij bereikte met Oranje op het WK 1994 in de VS de kwartfinales en op het EK 2004 in Portugal was de halve finale het eindstation.

Tussen oktober 2009 en april 2010 had Advocaat de Rode Duivels onder zijn hoede. "De kleine generaal" zegde zijn contract bij de KBVB op om Russisch bondscoach te worden. Sinds het begin van dit seizoen is Dick Advocaat trainer van Fenerbahçe. Zijn verbintenis loopt er in juni af. Op het moment dat Fenerbahçe strandt in de Turkse beker, neemt hij zijn mandaat bij Oranje op.