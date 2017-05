Sportpsycholoog: "Sterke individuen zijn sleutel om titelstress te verdrijven"

Hoe zit het in de Belgische competitie? Anderlecht kan zondag kampioen worden op het veld van Club Brugge, maar welke ploeg is in het voordeel? "Bij Club zal er ook de nodige stress zijn. Het moet die thuiswedstrijd winnen om nog in de running te blijven."

"Ook hier zal het afhangen van individuen. Bij Club Brugge denk ik bijvoorbeeld aan Vormer. Dat kan een speler zijn die zijn grinta kan overbrengen naar de groep. Bij Anderlecht vermoed ik dat Tielemans en Dendoncker dat kunnen. Maar ik zit natuurlijk niet in die kleedkamers."

"Als Club wint, dan wordt het een scenario waarbij het tot in de laatste minuut van de competitie spannend blijft. Dan wint het team dat rustig kan blijven. Dat het kopje erbij kan houden."