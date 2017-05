10 cultdoelmannen in de geschiedenis van het voetbal

Deze Hongaarse doelman kent u waarschijnlijk nog van het EK 2016 in Frankrijk. Gabor Kiraly is in de voetbalwereld bekend voor het dragen van een grijze joggingbroek tijdens wedstrijden. Hij draagt die omdat het comfortabel is en geluk brengt. Tegen België had hij echter geen geluk, want hij moest zich in de achtste finale van het EK vier keer omdraaien. Kiraly was met 40 jaar en 75 dagen ook de oudste speler ooit op een EK.