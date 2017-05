Red Flames mee proefkonijn van UEFA voor nieuwe vorm van penaltyreeksen

In de plaats van elk team om de beurt te laten trappen volgens een ABABAB-partroon, zal op de eindronde van het EK voor meisjes U17 in Tsjechië en op het EK voor jongens U17 in Kroatië geëxperimenteerd worden met een ABBAABBAAB-patroon.

Het experiment is goedgekeud door de Football Association Board (IFAB), dat de spelregels van het voetbal garandeert. De nieuwe regel zou ervoor moeten zorgen dat het team dat de eerste penalty mag nemen, zijn voordeel ziet dalen.

Na de eerste tests bij de jeudgd zal de nieuwe methode ook komende zomer gebruikt worden op het EK voor vrouwen in Nederland (16 juli-6 augustus), waar de Red Flames deelnemen.