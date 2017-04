D'Hooghe: "Bouw Eurostadion moet snel starten en daar heb ik mijn twijfels over"

"Als ze dat stadion willen bouwen, zullen ze snel moeten starten en daar heb ik mijn twijfels over", vertelt D'Hooghe. "Zelfs al zou Anderlecht zeggen dat het daar gaat spelen, dan blijven er nog alle politieke problemen."

Wat als het Eurostadion in Brussel er niet komt? "Voor de UEFA is het geen groot probleem om een andere gaststad te vinden", weet D'Hooghe. "Het organisatiecomité in Brussel hoopt nog op een oplossing en dat is niet onmogelijk. Maar het probleem is dat je vandaag nog niet kunt starten me de bouw van het stadion."

Bij de UEFA zijn ze zich bewust van de Belgische stadionperikelen. "Maar het blijft nog altijd mogelijk om het project af te werken binnen de voorziene termijn", klinkt het bij de Europese voetbalfederatie."