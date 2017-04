Sevilla-coach is de grote favoriet om bondscoach van Argentinië te worden

De nieuwe Argentijnse bondsvoorzitter Claudio Tapia kon het niet meer aanzien en overhandigde Edgardo Bauza vorige maand zijn C4.

Nu zegt Tapia dat hij maar één opvolger op het oog heeft: Jorge Sampaoli, de 57-jarige coach van Sevilla. Sevilla deelt na 34 wedstrijden in de Primera Division de derde plaats met Atletico Madrid.

"Ik bevestig dat Sampaoli onze enige kandidaat is", zegt Tapia. "We zullen na het seizoen met Sevilla om de tafel gaan zitten om te bespreken of het contract van Jorge kan ontbonden worden."

Sampaoli is een Argentijn. Hij leidde Chili twee jaar geleden naar de titel in de Copa America. In de finale ging Argentinië met strafschoppen voor de bijl. In juni ondertekende Sampaoli een contract voor twee jaar in Spanje.