"Dick Advocaat als bondscoach van Nederland? Dat is echt een zwaktebod"

Onze spelers behoren niet meer tot de top, maar tot de subtop en onze trainers nu ook. Het is niet meer zoals 5 of 10 jaar geleden. De situatie is veranderd. En in de nieuwe generatie Nederlandse trainers heeft men blijkbaar niet dusdanig veel vertrouwen.

"Je moet kijken naar wat voor een type Advocaat is. Als Zenit Sint-Petersburg morgen aanklopt, gaat hij daar naartoe. Terwijl Nederland een bondscoach nodig heeft die er vol voor wil gaan. Iemand als Henk ten Cate is wél gretig en heeft ook veel ervaring. Dan lijkt het mij niet zo'n moeilijke keuze."

"Maar wat gebeurt er? Nu vliegt de Nederlandse bond eerst naar Henk ten Cate en vervolgens naar Dick Advocaat. Ten Cate wist niet van de interesse in Advocaat. Dat vind ik gek. Je speelt beter open kaart en zegt dat er twee kandidaten zijn met wie je het gesprek aangaat."

"Dit leidt weer tot een hoop opschudding. Dat past in dat hele KNVB-verhaal. Bij de bond schieten ze zichzelf structureel in de voet. Op den duur krijg je daar medelijden mee. Want we hebben het nu over de bondscoach, maar we zouden het nog over 100.000 onderwerpen bij de KNVB kunnen hebben."

"Maar nogmaals: het is een pijnlijke zoektocht. Onze spelers behoren niet meer tot de top, maar tot de subtop en onze trainers nu ook. Het is niet meer zoals 5 of 10 jaar geleden. De situatie is veranderd. En in de nieuwe generatie Nederlandse trainers heeft men blijkbaar niet dusdanig veel vertrouwen..."