UEFA geeft Inter, Besiktas en Trabzonspor slecht rapport voor Financial Fair Play

In een verklaring laat de UEFA weten dat Inter, Besiktas en Trabzonspor in het kader van Financial Fair Play maar gedeeltelijk hun doelen voor het seizoen 2016-2017 hebben bereikt. Als gevolg daarvan worden beperkingen inzake het aantal spelers in de A-kern en transfers bij die clubs niet opgeheven.

Goed nieuws had de UEFA voor PSG en manchester City. Zij vervulde wel alle vragen van de UEFA en haalde hun financiële objectieven. Zij worden verlost van alle mogelijke beperkingen.

Ook Monaco en Roma voldeden aan alle vragen in het huidige seizoen, maar zij staan nog minstens een seizoen onder toezicht van de UEFA. Ook onder meer Astana, Rubin Kazan en Sint-Petersburg staan nog onder toezicht van de UEFA.