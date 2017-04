Borkelmans mag niet mee naar Ivoorkust: "Dit doet veel pijn"

"Maar ik ben zwaar ontgoocheld. Dat heb ik hem ook gezegd. Dat is normaal als je vier jaar lang samen iets hebt opgebouwd. Hij zei ook zelf altijd: "Waar ik ook ga of sta, ik neem Vital mee", en dan krijg je zo'n telefoontje. Het heeft me serieus pijn gedaan."

Was het de keuze van Marc Wilmots zelf? "Ik weet het niet. We hadden er al over gepraat voor hij naar Ivoorkust ging en toen hij daar was heeft hij mij ook nog gebeld. Daarna heeft het weken geduurd. Maar ja, als je dan ziet wie hij wel meeneemt, het is bizar."

"We waren een goed duo. Wat we die eerste twee jaar met ons twee hebben opgebouwd bij de Rode Duivels, dat kan je niet vergeten. Het was ook niet enkel op het veld, we waren als broers. Hij en zijn vrouw boden mij altijd een luisterend oor aan. Dat zal ik nooit vergeten. Ik heb heel veel te danken aan hem."