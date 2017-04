Chinese Duiveltjes op Belgisch jeugdtoernooi: "Over 20 jaar kan China misschien WK winnen"

De Vries legt die investeringen uit: "Xi Jinping, die president werd in 2013, is een groot voetbalfan en hij wil China als voetballand op de kaart zetten."

"Het is de grote droom om ooit wereldkampioen te worden. Omdat de president groen licht heeft gegeven, is er veel meer geld beschikbaar vanuit de ondernemingen en vanuit de staat. En dat geld is er door de ontwikkeling van de Chinese economie."

"Om de eigen competitie sterker te maken zijn buitenlandse spelers nodig. Grote namen zijn belangrijk, omdat het Chinese publiek die kent en ernaar wil kijken."

De Vries gaat wat concreter in op het geval van Witsel, die Zenit ruilde voor Tianjin Quanjian. "Of China zot is van Witsel of die met een ander doel gehaald is? Ik denk dat Witsel een heel populaire speler is, ook qua fysieke verschijning. Ze willen meer en meer goeie spelers, geen die versleten zijn. Soms is het wel wat vreemd wie er beslist. Het is soms moeilijk in te schatten waar ze naartoe willen."