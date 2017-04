Poetin wil met nieuwe wet hooliganisme in Rusland aanpakken

Rusland is over twee maanden gastheer voor de Confederations Cup en in 2018 zal ook het WK Voetbal er plaatsvinden. Maar er werd al meermaals gewaarschuwd voor hooliganisme in het land. De veiligheid van supporters die naar de toernooien gaan, zou in gevaar zijn.

In een poging om het geweld een halt toe te roepen heeft de Russische president Vladimir Poetin nu een strengere wet goedgekeurd. Zo kunnen mensen die gekend zijn als hooligan de toegang tot het land ontzegd worden tijdens de duur van het toernooi.

Toeschouwers die de wetten toch overtreden, riskeren boetes van 335 tot 670 euro. Ook een eventuele gevangenisstraf van maximaal vijftien dagen en een bevel om het land te verlaten, zijn mogelijk.