Anderlecht en AA Gent spelen de finale van de Beker van België bij de vrouwen. Anderlecht schakelde in de halve finales Standard uit, Gent was een maatje te groot voor Zulte Waregem. De finale staat op 13 mei op het programma in Mechelen.