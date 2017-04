Josip Weber vecht tegen kanker: "Ik heb een mirakel nodig"

PhotoNews De Kroatische spits was succesvol voor Cercle en Anderlecht. De Kroatische spits was succesvol voor Cercle en Anderlecht.

Het voetbalmagazine Puskas, dat vandaag in de rekken ligt, is op bezoek geweest bij ex-Rode Duivel Josip Weber in Kroatië. En kwam terug met dramatisch nieuws: de 52-jarige oud-spits van Cercle en Anderlecht weet niet hoeveel jaren hij nog te leven heeft. Hij strijdt al bijna drie jaar tegen prostaatkanker met uitzaaiingen.